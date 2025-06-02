Росіяни вдарили по підрозділу рятувальників у Нікополі

Противник від вечора, вночі та зранку не полишав у спокої Нікопольщину. Ворог здійснював артобстріли, застосовував дрони-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА.

Уночі окупанти завдали удару по підрозділу ДСНС у Нікополі. Пошкоджені вікна, стіни та вхід до укриття в якому перебували рятувальники, передає 24 Канал із посиланням на службу.

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Що відомо

Через ворожий обстріл постраждало двоє цивільних чоловіків. Надзвичайники сховали травмованих людей в укритті та чекали медиків.

По прибуттю працівників екстреної медичної допомоги, росіяни повторно нанесли удар, травмувавши водія швидкої. Медики були змушені самостійно повернутися до місця розташування.

Рятувальники доправили службовим транспортом двох поранених чоловіків до лікувального закладу.

Наслідки атаки на Нікополь / Фото ДСНС

Очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок обстрілу Нікополя постраждали троє чоловіків 68, 51 та 72 років. Усі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Також пошкоджені медзаклад, пожежна частина, магазин. Зачепило й лінію електропередач.

До слова, уночі ворог завдав ударів дронами по Харкову, є руйнування та постраждалі. Також противник атакував місто двома балістичними ракетами, які прилетіли у житловий район.