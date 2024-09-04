У Бердянську шпиталь переповнений через ймовірний приліт по місцевому полігону

Учора, 3 вересня, в тимчасово окупованому Бердянську пролунала серія вибухів. Як з'ясувалося під ударом опинився місцевий полігон.

Внаслідок удару шпиталі в Бердянську та Токмаку переповнені пораненими. Точна кількість постраждалих невідома, втім, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що цифра значна.

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Що відомо про удар по полігону у поблизу Бердянська

Учора, 3 вересня, близько 18:00 по полігону по полігону Новопетрівка поблизу Бердянська було завдано удару.

За інформацію від джерел Андрющенка, шпиталь в Бердянську переповнений пораненими, частину постраждалих відвезли до Токмака. Кількісність поранених достеменно невідома, однак Андрющенко припустив, що їх більше ніж 10.

Радник мера Маріуполя поділився, що окупанти називають Бердянськ "город ждунов".



"Щось мені підказує, що бердянці не проти. Доводять це полігонами. Тому знов, безмежно вдячні всім, хто в окупації забезпечує нашу відплату та наближає деокупацію", – зазначив Андрющенко.

До слова, за інформацією від Центру національного спротиву, на окупованих територіях побільшало блокпостів. Там зазначили, що їх кількість зросла через масове дезертирство російських військових.