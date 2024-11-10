"Це тупість, яка вражає": військовий аналітик назвав неодноразову помилку росіян

Днями БпЛА уразив російський полігон у Ростовській області. Приховати наявність полігону й тим самим убезпечити його від удару складно. Особливо, якщо солдатів зосереджено багато і там проводиться підготовка та бойове злагодження.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військовий аналітик Ян Матвєєв, підкресливши, що полігони помітні зі супутників та розвідувальних дронів. Однак, з його слів, якщо російські війська базуються в лісі й сидять в бліндажах у різних місцях, тоді не факт, що вдасться завдати потужного удару завдяки безпілотнику і зачепити ці місця розташування солдатів.

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Бити по російських полігонах легше на окупованій території

Військовий аналітик, розмірковуючи, чому дрони частіше прилітають по російських полігонах, що в окупованій зоні й рідше на території Росії, припустив, що це може бути пов'язано з тим, що ЗСУ не хочуть бити по строковиках і розгортати ескалацію в цьому напрямку.

З його слів, може бути й так, що великі російські полігони розташовані на більшій відстані. Дрон все-таки не дуже великий, він може уразити лише декілька наметів, тому ефект від удару не настільки помітний, як, наприклад, від удару по нафтобазі, арсеналу, аеродрому.

Тому частіше ми бачимо удари по зосередженню російських військових тоді, коли вони прибувають на окуповану територію України. В цьому випадку ЗСУ не потрібно з'ясовувати, хто там: строковики, контрактники чи ув'язнені, бо це війська, які прибули воювати й вони є законною ціллю,

– наголосив Матвєєв.

Через те, що багато що зруйновано на окупованих територіях, російські військові частіше займають очевидні для ЗСУ місця для базування і концентруються там, тому їх легше атакувати саме там, ніж на території Росії.

Прояви недосвідченості російського командування

Військовий аналітик нагадав про російські полігони в Запорізькій області, які потрапляли під удар HIMARS. З його слів, це ставалося не один раз і провина за це певною мірою лежить на російському військовому командуванню.

Я не можу уявити, що коїться в головах у російських командирів, які з регулярністю раз в місяць чи два влаштовують шикування військових, туди прилітає HIMARS і все це через місяць повторюється. Це тупість, яка вражає, але вони продовжують це робити,

– зазначив Матвєєв.

Нагадаємо, 3 листопада 2024 року через атаку БпЛА було уражено один з російських полігонів у Ростовській області. Є інформація, що буцімто у наметах, які було знищено, базувалися російські строковики, хоча в Росії стверджують, що там нікого не було. Полігон розташований на схід від Новочеркаська, що орієнтовно за 200 кілометрів від лінії фронту.