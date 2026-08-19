Подвійний удар по поліції Житомира: стали відомі імена загиблих правоохоронців

Російські війська 19 серпня завдали подвійного удару по будівлі Головного управління Нацполіції на Житомирщині. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє правоохоронців, ще понад 40 людей дістали поранення.

Кого вбив російський удар повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Хто став жертвами російського терору?

Глава МВС розповів, що у момент ворожого обстрілу в приміщенні перебували не лише працівники, а й цивільні відвідувачі. За його словами, під час оголошення повітряної тривоги більшість людей устигли перейти до укриття. Однак повторне влучання призвело до трагічних наслідків

Унаслідок обстрілу загинули 32-річний капітан поліції Артем Зубчук та 39-річна підполковник поліції Юлія Євдокимова. Артем працював старшим оперуполноваженим Управління стратегічних розслідувань, а Юлія обіймала посаду помічниці начальника обласної поліції.

Вічна пам’ять загиблим та щирі слова співчуття родинам, колективу. Усі поранені з перших хвилин отримують необхідну медичну допомогу. Станом на зараз постраждали понад 40 людей,

– додав Вигівський.

Наразі на місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи.

Міністр наголосив, що ворог продовжує прицільні удари, зокрема по поліцейських та рятувальниках.

Також він заслухав доповідь тимчасового виконувача обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Правоохоронці напрацювали алгоритми реагування на повітряні тривоги серед працівників. Однак зазначили, що атаки вимагають регулярного посилення заходів безпеки.

Відомо, що внаслідок ударів реактивних дронів по будівлі ГУНП у Житомирі загорілася покрівля, а також її 4-й поверх.