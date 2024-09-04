Понад пів сотні постраждалих від ракетного удару по Полтаві перебувають у важкому стані

Внаслідок російського обстрілу Полтави 3 вересня у важкому стані перебувають 65 людей. Наразі медики намагаються покращити їхній стан.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін на пресконференції у середу повідомив, що постраждалим від удару пацієнтам надають як стаціонарну, так і амбулаторну допомогу.

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У якому стані постраждалі внаслідок атаки на Полтаву

Пронін розповів, що 65 людей перебувають у важкому стані, 146 – у середньому, а ще 87 – у легкому.

Завідувач реанімаційного відділення обласної лікарні Валентин Білий також повідомив Суспільне, що частина постраждалих перебувають в обллікарні. Медичним працівникам вдалося встановити особи деяких поранених, їх уже відвідують рідні.

Серед них є 69-річна Галина Бутко з Полтавщини. Її 48-річний син Володимир досі не отямився. За її словами, він переніс операцію, яка частково покращила стан його здоров’я. Однак на майбутнє працівники медзакладу запланували ще два втручання. У Володимира поранена черевна порожнина, він зараз не відчуває ніг.

Олександра Голуб приїхала до лікарні Полтави з Сум – її чоловік перебував в Інституті зв’язку під час влучання. За два місяці до цього його мобілізували для проходження військової служби. Жінка розповіла, що о 9 ранку він зміг зателефонувати їй і повідомити про обстріл. Чоловік отримав важкі поранення, найбільше постраждали ноги.

До ще одного постраждалого, Олександра, приїхали в лікарню його батьки. 3 вересня їхній син перебував на території навчального закладу, куди прибув на заняття.

Актуальна інформація станом на зараз

Зазначимо, що наразі внаслідок обстрілу Полтави відомо про 53 загиблих людей та майже 300 травмованих.

Тим часом ліквідація наслідків удару досі триває.

Рятувальники продовжують розбирати завали. За даними служб, там можуть перебувати ще 5 людей.

Пронін також повідомив, що на місці удару залучено 30 "швидких".



