Понад пів сотні постраждалих від ракетного удару по Полтаві перебувають у важкому стані
Джерело:Філіп Пронін
Внаслідок російського обстрілу Полтави 3 вересня у важкому стані перебувають 65 людей. Наразі медики намагаються покращити їхній стан.
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін на пресконференції у середу повідомив, що постраждалим від удару пацієнтам надають як стаціонарну, так і амбулаторну допомогу.
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У якому стані постраждалі внаслідок атаки на Полтаву
Пронін розповів, що 65 людей перебувають у важкому стані, 146 – у середньому, а ще 87 – у легкому.
Завідувач реанімаційного відділення обласної лікарні Валентин Білий також повідомив Суспільне, що частина постраждалих перебувають в обллікарні. Медичним працівникам вдалося встановити особи деяких поранених, їх уже відвідують рідні.
Серед них є 69-річна Галина Бутко з Полтавщини. Її 48-річний син Володимир досі не отямився. За її словами, він переніс операцію, яка частково покращила стан його здоров’я. Однак на майбутнє працівники медзакладу запланували ще два втручання. У Володимира поранена черевна порожнина, він зараз не відчуває ніг.
Олександра Голуб приїхала до лікарні Полтави з Сум – її чоловік перебував в Інституті зв’язку під час влучання. За два місяці до цього його мобілізували для проходження військової служби. Жінка розповіла, що о 9 ранку він зміг зателефонувати їй і повідомити про обстріл. Чоловік отримав важкі поранення, найбільше постраждали ноги.
До ще одного постраждалого, Олександра, приїхали в лікарню його батьки. 3 вересня їхній син перебував на території навчального закладу, куди прибув на заняття.
Актуальна інформація станом на зараз
- Зазначимо, що наразі внаслідок обстрілу Полтави відомо про 53 загиблих людей та майже 300 травмованих.
- Тим часом ліквідація наслідків удару досі триває.
- Рятувальники продовжують розбирати завали. За даними служб, там можуть перебувати ще 5 людей.
- Пронін також повідомив, що на місці удару залучено 30 "швидких".