Удар по Полтавщині: у Кременчуцькій громаді пошкоджені енергетика та цивільна інфраструктура

Російська армія вночі 15 червня атакувала Полтавську область. Внаслідок цього є пошкодження у Кременчуцькій громаді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Які наслідки ворожої атаки по Полтавській області

Володимир Когут розповів, що вночі ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по Полтавській області. Більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами ППО, однак є також і пошкодження у регіоні.

У Кременчуцькій громаді під удар потрапили об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач,

– написав посадовець.

Він також наголосив, що внаслідок прямих влучань та падіння уламків на місцях виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС.

"У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих", – резюмував тимчасовий виконувач обов'язків очільника Полтавської ОВА.