Не лише "Конро Трейдер": у ВМС розповіли про "бонус" від удару по порту "Кавказ"

22 серпня Україна атакувала порт "Кавказ" у Краснодарському краї. Внаслідок удару був уражений залізничний пором "Конро Трейдер".

Відомо, що судно затонуло. У ВМС заявили, що успіхом української атаки є не лише ця втрата окупантів.

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Приємний "бонус"

За словами речника Військово-морських Сил Дмитра Плетенчука, внаслідок ураження порома, порт "Кавказ" не зможе повноцінно працювати. Адже пошкоджене судно треба спершу прибрати з причалу.

Не заблокованою у "Кавказа" залишається одна платформа. Окупанти могли б за допомогою неї завантажувати на пором вагони. Але, на, їхній превеликий жаль, більше неушкоджених залізничних поромів у цьому порту не лишилося. Було ще два, але дин із них на ремонті, а інший, вражений раніше "Слов'янин", чекає на ремонт в Азовському морі.

До слова, у ЗМІ вважають, що пором потопила українська ракета. Попередньо, це міг бути "Нептун".

У ВМС уточнили, що пором "Конро Трейдер" ворог використовував у своїй військові логістиці. Ним противник перевозив паливо та озброєння для окупаційних сил.