Росія влучила у пасажирський потяг на вокзалі в Луцьку

Удень 12 вересня російський дрон атакував залізничний вокзал в Луцьку. Унаслідок влучання загорівся пасажирський потяг.

Завдяки вчасно проведеній евакуації пасажирів і залізничників унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Що відомо про атаку на потяг у Луцьку?

Як повідомив виконувач обов'язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк, тривогу в регіоні оголосили о 14:47, а вже після 15:00 в обласному центрі пролунали вибухи.

Військові заздалегідь попереджали про рух багатьох ворожих цілей у напрямку Луцька.

За даними місцевих телеграм-каналів, російський безпілотник поцілив у склад пасажирського потяга, що перебував на коліях вокзалу. На місці влучання одразу виникла сильна пожежа вагонів.

Представники Укрзалізниці повідомили, що ворожу загрозу вдалося вчасно зафіксувати й мінімізувати її наслідки для людей.

Станом на зараз – влучання в Луцьку та Фастові. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою УЗ та евакуації пасажирів – жодного постраждалого,

– зазначили в компанії.

Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський підтвердив, що займання після удару вдалося швидко локалізувати, а серед цивільного населення немає травмованих чи загиблих.

Наслідки атаки на вокзал у Луцьку / Фото ДСНС

Нагадаємо, що вранці Росія вперше завдала удару по АЗС на Заході України.