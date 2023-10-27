Пошкоджена будівля й техніка: моторошні кадри з пожежної частини, по якій вдарила Росія
У ніч на 27 жовтня російські військові завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини в Ізюмі. Внаслідок обстрілу постраждали 8 рятувальників.
У ДСНС показали кадри з пожежної частини, в яку поцілив агресор. На оприлюдненому відео видно значні пошкодження будівлі й техніки рятувальників, пише 24 Канал.
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Пошкоджено будівлю і 13 одиниць техніки
На кадрах видто потрощене приміщення й пошкоджену техніку рятувальників. Від побаченого важко стримувати емоції.
Кадри з пожежної частини, у яку сьогодні поцілив ворог! Найшвидшого одужання нашим колегам! Все відбудуємо!
– наголосили в ДСНС.
Наслідки ракетного удару: дивіться відео
Зауважимо, міністр внутрішніх справ повідомив, що внаслідок ракетного удару постраждали 8 рятувальників. Четверо наразі перебувають у лікарні. Пошкоджено саму будівлю й 13 одиниць техніки.
"Сьогодні пожежній охороні області - 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі", – підкреслив Ігор Клименко.
Що відомо про ракетний удар
- Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько опівночі окупанти завдали ракетного удару по місту Ізюм.
- Попередньо, ворог атакував з ЗРК С-300.
- Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Зазнали поранень 8 рятувальників, які перебували на чергуванні.
- Четверо ушпиталені в стані середньої тяжкості. Решта – не потребували госпіталізації.