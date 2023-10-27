Пошкоджена будівля й техніка: моторошні кадри з пожежної частини, по якій вдарила Росія

У ніч на 27 жовтня російські військові завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини в Ізюмі. Внаслідок обстрілу постраждали 8 рятувальників.

У ДСНС показали кадри з пожежної частини, в яку поцілив агресор. На оприлюдненому відео видно значні пошкодження будівлі й техніки рятувальників, пише 24 Канал.

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Пошкоджено будівлю і 13 одиниць техніки

На кадрах видто потрощене приміщення й пошкоджену техніку рятувальників. Від побаченого важко стримувати емоції.

Кадри з пожежної частини, у яку сьогодні поцілив ворог! Найшвидшого одужання нашим колегам! Все відбудуємо!

– наголосили в ДСНС.

Наслідки ракетного удару: дивіться відео

Зауважимо, міністр внутрішніх справ повідомив, що внаслідок ракетного удару постраждали 8 рятувальників. Четверо наразі перебувають у лікарні. Пошкоджено саму будівлю й 13 одиниць техніки.

"Сьогодні пожежній охороні області - 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі", – підкреслив Ігор Клименко.

Що відомо про ракетний удар