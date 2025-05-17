Росіяни цинічно вдарили по автобусу поблизу Білопілля: є багато загиблих

Російські військові атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля. Внаслідок цинічного удару росіян по автобусу з цивільними є загиблі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Удар по рейсовому автобусі поблизу Білопілля

Російські війська зранку атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля на Сумщині. Ворожі сили вдарили по цивільному транспорту, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Відомо, що на місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по автобусу "Ланцетом". Ворог завдав удару на виїзді з міста Білопілля.

Постраждалих негайно госпіталізують в лікарні. На місці триває рятувальна операція, про що повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

В Нацполіції повідомили, що попередньо, загинуло 9 людей, ще 4 зазнали поранення.

Нагадаємо, що російські війська вдарили дроном по автобусу в Марганці Дніпропетровської області 23 квітня. Загалом внаслідок російської атаки загинули 10 людей – 7 жінок та 3 чоловіки. Також було багато постраждалих.