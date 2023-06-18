ЗСУ "демілітаризували" ворожий склад боєприпасів біля Генічеська: супутникові фото місця удару

Уранці 18 червня наші воїни провели успішну "демілітаризацію" ворожого складу боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Генічеська на Херсонщині. Мова йде про елеватор у селищі Рикове.

Супутникові кадри опублікував OSTIN-експерт з Токіо Гіденорі Ватанаве. Для порівняння він показав знімки місця удару за 16 червня.

Зверніть увагу Потужна "бавовна" на російських складах: показуємо на карті, де розташовані Рикове та Партизани

Як виглядає ворожий склад після удару ЗСУ

Уранці 18 червня у селищі Рикове Херсонської області пролунали потужні вибухи – ЗСУ влучили у склад боєприпасів росіян. Цей населений пункт розташований за 75 кілометрів від тимчасово окупованого Мелітополя у напрямку Криму.

Після удару від складу боєприпасів залишилося у прямому й переносному значенні нічого. Таким чином наші воїни продовжують "демілітаризацію" окупаційних військ.

Склад боєприпасів росіян у Риковому до та після удару ЗСУ: дивіться відео

Ранкові удари ЗСУ по ворожих цілях

В окупантів ранок починається не з кави, а з набагато гарячіших речей – у тимчасово окупованих Риковому та Партизанах ЗСУ завдали точних ударів по ворожих цілях.

У Риковому боєприпаси детонували від раннього ранку протягом щонайменше 5 годин. Рикове розташоване по обидва боки залізниці Федорівка — Мелітополь — Джанкой. У центрі населеного пункту залізнична станція Партизани, а на південно-західній околиці — переїзд через залізничні колії. За 3 кілометри на південний схід від селища проходить автомагістраль М18 Харків — Сімферополь.

Також великий склад накрили у тимчасово окупованих Партизанах. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив відео вибухів на Херсонщині. Зазначив: "Партизани горять! Гарна робота, хлопці! Більше вогню!".