Згорілі вщент авто та невпинна робота рятувальників: кадри з місця атаки по ринку Костянтинівки
Сьогодні, 6 вересня, російські терористи завдали удару по ринку Костянтинівки на Донеччині. Унаслідок атаки є багато загиблих та поранених.
24 Канал зібрав фото і відео наслідків російського удару по середмістю, якого ворог завдав у "годину пік". На місці триває розбір завалів.
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Рятувальну операцію завершено
Тіла на місці закінчили виносити. За даними МВС, станом на 18:30 рятувальну операцію завершено, кількість потерпілих зросла:
- 17 людей загинули,
- 34 зазнали поранень.
Серед потерпілих – рятувальник. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, серед загиблих – одна дитина.
На місці удару по Костянтинівці продовжують працювати служби / Фото Радіо Свободи
Рятувальники опублікували кадри, на яких видно масштаб руйнувань, а також роботу медиків.
Як виглядає обстріляний ринок у Костянтинівці: відео Радіо Свободи
ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію.
Що відбувається на місці удару / Фото з телеграму Володимира Зеленського
Нагадаємо, що окупанти вдарили по ринку о 14:04. В місці влучання зайнялася пожежа, її вдалося локалізувати.
Пожежа на місці влучання: відео
Поліцейські-парамедики працюють на місці удару в Костянтинівці:
На злочинний обстріл відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих та показав момент влучання у ринок Костянтинівки.
Зауважимо, що напередодні російські війська з артилерії обстріляли Костянтинівку і Шахтарське на Донеччині, поранивши 5-х людей.Важливо! Донецька область ледь не щодня зазнає російських обстрілів, які забирають або руйнують життя цивільних людей.