Чекаємо на цікаву інформацію, – Коваленко про удар ЗСУ по росіянах на Луганщині

В інтернеті поширюється відео, як Сили оборони України завдали удару трьома ракетами ATACMS із касетною боєчастиною по скупченню окупантів на тимчасово окупованій території Луганської області. Ймовірно, мовиться про населений пункт Рогове, який розташований за 78 кілометрів від лінії боєзіткнення.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що в жовтні ЗСУ завдали удару по Луганському аеродрому та в районі Бердянська саме ракетою ATACMS відстанню 160 кілометрів із касетною бойовою частиною. Це лише підкреслює, що таких ракет в американських партнерів багато, і вони продовжують їх відправляти.

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Нічого дивного немає

Військово-політичний оглядач зауважив, що немає нічого дивного в тому, що Україна отримує такі ракети, адже свого часу американці порушували питання щодо утилізації або модернізації Block 1, які здатні вражати ціль на відстані 160 кілометрів.

Ці ракети дозволяють нам повністю охоплювати будь-яку ділянку материкової частини тимчасово окупованих територій України. Якщо ми говоримо про окупований Крим, то лише його північну частину, оскільки для охоплення південних локацій потрібні ракети дальністю 300 кілометрів,

– наголосив Коваленко.

Він підкреслив, що немає нічого дивного в тому, що ЗСУ завдали удару по скупченню окупантів.

Ба більше, Олександр Коваленко вважає, що саме там було місце дислокації Штабу бригади управління 20 загальновійськової армії. І там могла розміщуватися російська дев'ята бригада управління, тож вже найближчим часом можна очікувати на цікаву інформацію щодо нейтралізації деяких персонажів з офіцерського складу.

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