Удар по росіянах у Торопці має усі шанси стати рекордним і увійти в історію, – Defense Express

Безпілотники ЗСУ атакували склад боєприпасів біля російського міста Торопець в Тверській області. Цей удар має усі шанси стати рекордним та увійти в історію.

Таку оцінку озвучили аналітики Defence Express. Там уточнили, що йдеться про 107-й арсенал ГРАУ міноборони Росії, де ворог міг зберігати до 30 тисяч тонн боєприпасів різних типів, зокрема зенітних ракет.

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"Можливо це взагалі найбільший склад БК у географічно "європейській" частині Росії", – йдеться у статті.

При цьому місцева російська влада традиційно виправдалась за удар. Мовляв, "нічого не відбулось", зафіксовано "падіння уламків". Та, як зауважили аналітики, від цього "падіння уламків" повибивало вікна в оселях у радіусі до 5 кілометрів від самого складу.

Вибух на складі спричинив землетрус

Ресурс Volcanodiscovery писав, що удар на 107-й арсеналі ГРАУ міноборони Росії був такої сили, що буквально викликав землетрус.

Це не перебільшення: сьогодні, 18 серпня, на північ від Торопця зафіксовано землетрус силою 2,8 бала за шкалою Ріхтера, поштовхи почались о 4:29 ранку (за московським часом).

Цей факт є доказом того, що атака Сил оборони України була успішною. Бо такий "сейсмічний" ефект міг виникнути хіба що від одночасного підриву одразу кількох тисяч тонн боєприпасів,

– наголосили аналітики.

Ба більше, такий ефект можна порівняти із підривом малопотужного ядерного боєзаряда.

Адже маємо такий еквівалент: заявлені 30 тисяч тонн різних боєприпасів на підірваному 107-му арсеналі ГРАУ міноборони Росії – це 30 кілотонн (а кілотонна в тротиловому еквіваленті – це якраз міра, якою міряють потужність ядерних боєзарядів).

Чи була на складі балістика

Є дані, що у Торопці начебто були розміщені навіть балістичні ракети KN-23 та 9М723 до ОТРК "Іскандер". Аналітики не змогли цього підтвердити чи спростувати.

Водночас наголосили на важливості цього складу для живлення російського угрупування, яке протидіє Силам оборони України на Курщині.

"Результат від цієї атаки слід шукати саме в такому контексті – в обмеженні можливостей російських військових, які намагаються протидіяти операції ЗСУ в Курській області", – додали в Defence Express.

Удар історичний

Там вважають, що сьогоднішній удар має цікавий історичний аспект, адже рідко буває настільки вдалий момент з підривом важливого складу боєприпасів противника під час стратегічно важливої кампанії.

А ще з допомогою цієї логістичної схеми росіяни доставляли боєприпаси своїм "користувачам" – частина маршруту пролягає через Білорусь.