Україна вдарила ракетою по псковських десантниках, які стояли на Запоріжжі

Українські захисники продовжують успішно знищувати ворога. У ГУР показали ефектну ліквідацію скупчення російських загарбників на Запоріжжі.

Значну кількість псковських десантників вдалося "мінусувати" завдяки влучному ракетному удару ГУР та ОУВ "Таврія", передає 24 Канал.

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Рознесли ворожу колону

Росіяни забули, що вони на чужій землі, і розслабилися, коли раптом по них прилетіло. Так, можна коротко описати те, що сталося із так званою "елітою" окупаційної армії – десантниками з Пскова.

Одного разу вони скупчилися разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області, готуючись до маневру. Їх помітили українські воїни і завдали по місцю дислокації ворога вогневе ураження.

Внаслідок ракетного удару знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів.

Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло ― спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4.

Епічні кадри ліквідації ворога: відео ГУР

До слова, саме псковські десантники стоять за звірствами у Бучі.