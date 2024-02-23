ЗСУ вдарили по полігону окупантів на Херсонщині: у ISW проаналізували наслідки

Українські військові 21 лютого вдарили по полігону росіян на окупованій частині Херсонщини. Аналітики ISW проаналізували, що цей удар значитиме для армії країни-агресорки.

Сили безпеки й оборони продовжують ліквідовувати окупантів на українських землях. Зокрема 21 лютого війська завдали чергового успішного удару по російському полігону на окупованій частині Херсонської області. Ймовірно, внаслідок удару ворог зазнав значних втрат.

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Скільки окупантів вдалось ліквідувати

В результаті удару на російському полігоні в окупованій Подо-Калинівці Херсонської області загинуло близько 60 російських військовослужбовців. Такі дані озвучила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Саме на цьому полігоні штурмові групи окупантів тренуються для ведення бойових дій під Кринками.

Втрати окупантів підтверджують й аналітики Інституту вивчення війни.

Кадри, опубліковані 21 лютого, показують удар, під час якого, як повідомляється, загинули військовослужбовці російського 328 десантно-штурмового полку (ВДВ) (104 дивізія ВДВ), 810 морської піхотної бригади (Чорноморський флот) і 81 самохідно-артилерійського полку (ймовірно, відновленого) радянських часів,

– йдеться у щоденному звіті ISW.

Командування окупантів критикували навіть російські воєнкори

Російські воєнкори критикували російське командування за проведення навчань в межах дії українських безпілотників і систем HIMARS. Навіть провоєнні блогери виступали за оновлену політику навчання, яка б враховувала загрозу українських ударних систем і краще захищала військових армії країни-агресорки.

Що відбувається на Херсонщині