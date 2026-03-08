Укр Рус
8 березня, 10:17
2

На Харківщині росіяни цинічно вдарили по рятувальниках: автомобіль знищений повністю

Поліна Буянова
Основні тези
  • Російські війська вдарили безпілотниками по житловому сектору села Велика Бабка, внаслідок чого троє мирних жителів зазнали поранень.
  • Ворог завдав повторного удару, коли на місце прибули рятувальники; пожежна машина знищена повністю.

У ніч на 8 березня російські війська вкотре атакували безпілотниками Харківську область. Під повторним ворожим ударом також опинився пожежний автомобіль рятувальників.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Які наслідки цинічного удару?

Цієї ночі росіяни атакували дронами житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району.

За даними ДСНС, внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку, а троє мирних жителів зазнали поранень.

Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль, 
– йдеться в повідомленні.

На щастя, надзвичайники не постраждали – в момент атаки вони перебували в укритті. Водночас пожежна машина в результаті удару знищена повністю.

Ворог прицільно вдарив по рятувальниках / Фото: ДСНС Харківщини

Вночі ворог атакував Україну: що відомо?

  • У ніч на 8 березня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 117 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів.
     

  • За попередніми даними, станом на 09:00, захисники знищили 98 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.
     

  • На Полтавщині під ударом опинилося одне з промислових підприємств у Миргородському районі. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження виробничого обладнання, па місці події працюють усі необхідні служби.