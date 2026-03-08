На Харківщині росіяни цинічно вдарили по рятувальниках: автомобіль знищений повністю

У ніч на 8 березня російські війська вкотре атакували безпілотниками Харківську область. Під повторним ворожим ударом також опинився пожежний автомобіль рятувальників.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Які наслідки цинічного удару?

Цієї ночі росіяни атакували дронами житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району.

За даними ДСНС, внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку, а троє мирних жителів зазнали поранень.

Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль,

– йдеться в повідомленні.

На щастя, надзвичайники не постраждали – в момент атаки вони перебували в укритті. Водночас пожежна машина в результаті удару знищена повністю.

Ворог прицільно вдарив по рятувальниках / Фото: ДСНС Харківщини

Вночі ворог атакував Україну: що відомо?