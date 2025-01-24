Чим важливий Рязанський НПЗ, який атакували українські дрони: відповідь ССО

В ніч на 24 січня безпілотники атакували Рязанську область Росії. Внаслідок удару пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі, який є одним з найбільших у Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ. Раніше повідомлялося, що місцеві жителі Рязані нарахували понад 50 вибухів у регіоні.

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Які наслідки атаки на Рязанський НПЗ

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ разом з СБУ та іншими підрозділами Сил оборони України уразили нафтопереробний завод у Рязані та нафтоперекачувальну станцію "Рязань".

Внаслідок удару українських безпілотників, які пролетіли близько 450 кілометрів, на Рязанському НПЗ спалахнула пожежа з численними детонаціями. Українські військові додали, що об'єкт не врятувала спроба росіян приховати його на картах Yandex.

Зазначається, що Рязанський НПЗ – один з найбільших у Росії. Він належить російській державній корпорації "Роснефть". Там росіяни виготовляють паливо для військової техніки, авіаційне паливо, дизельне пальне та інші продукти, що використовуються в танках, літаках, кораблях та іншій техніці окупаційної армії.

Це влучність, що змінює хід війни. Працюємо далі!

– наголосили в ССО.

Зараз на нафтопереробному заводі палають щонайменше три резервуари.

Джерела 24 Каналу в СБУ повідомили, що Рязанський НПЗ переробляє 17 мільйонів тон нафти на рік. Пожежа також охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу.