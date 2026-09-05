"Українські БпЛА залетять в офіси ГРУ і КДБ": єврокомісар зробив гучну заяву

4 вересня Росія завдала удар дроном по будівлі СБУ у центрі Києва. Єврокомісар Кубілюс заявив, що Кремлю варто готуватися до відповіді.

Подібними ударами Росія лише погіршує власне становище. Таку думку у соцмережі "Х" висловив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Як Кубілюс прокоментував удар по будівлі СБУ?

Кубілюс заявив, що Володимир Путін фактично повернув війну на територію Росії.

За його словами, Кремль спочатку посилює атаки, а Україна у відповідь застосовує дзеркальні заходи.

Він зазначив, що внаслідок цього Росія втратила значну частину нафтопереробних потужностей, міжнародне авіасполучення.

Тепер КДБ і ГРУ чекатимуть, коли український дрон прилетить до їхніх офісів,

– попередив єврокомісар.

Нагадаємо, що російський ударний дрон 4 вересня влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві. За словами президента Володимира Зеленського, безпілотник летів безпосередньо до кабінету керівника СБУ Олександра Поклада.

У СБУ заявили, що пошкоджену будівлю відновлять, а Росія отримає болючу відповідь. Там наголосили, що атака не вплинула на роботу служби.