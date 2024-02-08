Росія вночі обстріляла Донеччину балістикою з КНДР: у прокуратурі навели докази

У ніч проти 8 лютого окупанти завдали масованого удару по Селидовому, що у Донецькій області. Чотири із восьми, запущених по населеному пункту ракет, виявилися північнокорейського виробництва.

Північна Корея допомагає Росії вбивати українців. У прокуратурі, яка розслідує удар по Селидовому, заявили, що відправлять уламки ракет на експертизу.

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Окупанти б'ють по Україні "чужими" ракетами

Окупанти вночі атакували цивільну інфраструктуру Селидового. Усього ворог випустив 8 ракет. Прокурори зібрали уламки засобів ураження і з'ясували, що:

чотири з ракет були "традиційною" російською балістикою – С-300;

а інші чотири зовні схожі на залишки балістичної північнокорейської ракети "КN-23".

: КN-23 — балістична ракета північнокорейського виробництва. Слідчі встановили, що такими самими ракетами Росія вдарила по Харкову 7 лютого.

Наразі Донецька обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки цинічного удару окупантів / Фото Нацполіція

Нагадаємо, що на початку року у Байдена заявили, посилаючись на дані розвідки, що Росія отримала від КНДР балістичні ракети із дальністю до 900 кілометрів. За словами американців, окупанти використали вперше одну таку ракету для удару по Запоріжжю 30 грудня, а 2 січня застосували вже кілька таких ракет під час масованої атаки, зокрема, на Харків. У ГУР зазначили, що Росія цілком могла просити у КНДР про балістику.

Що відомо про жертв і поранених атаки по Селидовому