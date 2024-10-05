"Рік пройшов, а ніби тільки місяць": у селі Гроза вшанували жертв російського удару по кав'ярні

Жахлива трагедія у селі Гроза, що на Харківщині, трапилась 5 жовтня 2023 року. У той день Росія завдала удару по населеному пункті та вбила 59 людей. П'ята частина села загинула, 38 родин залишилися без своїх рідних, десятеро дітей стали сиротами.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що про трагедію у Грозі 5 жовтня згадували не тільки на Харківщині, але й по всій Україні. Хоч з моменту страшного теракту минув рік, але горе людей нікуди не зникло.

До теми Село сиріт й порожніх домів: як живе Гроза, де Росія одним ударом розбила десятки родин

Як сьогодні живе село Гроза

При в'їзді, на зупинці громадського транспорту, висить плакат з іменами та прізвищами людей, яких підозрюють в наведені ракети на кав'ярню. У цей день люди зібралися там на поминки військовослужбовця. Його перепоховували у Грозі. На плакаті імена братів Володимира Мамона та Дмитра.

Через рік на молебень на кладовищі прийшло дуже багато людей. Ніхто не міг стримати сліз. Особливо багато говорили про сім'ї, які втратили навіть не одного члена родини, а одразу кількох. Наприклад, Володимир Муховатий втратив свою дружину, сина та невістку. Зараз він виховує двох онуків.

Серце ніколи не забуде. Я сьогодні поїхав, взяв троянди, посидів з ними, поговорив, плакав… Розказував сину про все. Ось де всі мої лежать..,

– сказав Володимир Муховатий.

Більше ніж двох родичів у трагедії втратили одразу 15 людей. Є сім'я, яка втратила одразу чотири покоління людей, тому описати словами їхнє горе просто неможливо.

"Дуже важко…. Рік пройшов, а ніби тільки місяць", – сказала Любов Козир, яка втратила дітей.

Як вшанували пам'ять загиблих

Гроза дійсно втратила дуже багато мешканців, зараз село майже порожнє. Але в річницю трагедії на вулицях зібралося дуже багато людей. В пам'ять про загиблих в центрі села, на місці, куди влучила ракета, – встановили меморіал.

Це робота, яку організували самі люди, родини загиблих, волонтери та небайдужі, які почули про трагедію. Так спільними зусиллями постав меморіальний комплекс.

Що відомо про підозрюваних

Крім цього, у селі згадували не тільки про втрачені життя місцевих мешканців, але й про винуватців трагедії. Обидва брати жили у селі, зараз вони, ймовірно, живуть у Росії. В Україні їх підозрюють за декількома статтями, одна з яких – державна зрада, а також наведення ракети на кав'ярню, де йшли поминки. Брати Мамони перебувають у міжнародному розшуку.

Я дзвонила Ніні – вона трубку не бере, дзвонила Денису – також не бере. Тоді подзвонила тітці й вона не відповіла. Я зрозуміла. що щось сталося. Коли дізналася, що це вони (брати Мамони – 24 Канал) написала йому, чому так зробив. А він відповів, що це не я,

– розповіла Лілія Білоконь, яка втратила друзів.

Кримінальне провадження тимчасово призупинене, зараз триває дуже багато експертиз, чимало вже проведені. Вони необхідні, щоб передати справу до суду. З кримінального провадження буде виведена ще одна справа щодо тих людей, які буквально натисли кнопку та надали наказ обстріляти маленьке село. Прізвища, імена та звання російських окупантів, які це зробили, обов'язково з'ясують.

Зараз ми готуємо документи для з того, аби здійснювати спеціальне судовий розгляд справи. Це фактично розгляд без участі особи в залі суду і є певний регламент, обов'язкові дії, які мають здійснити прокурори та слідчі, для того, аби запустити процес,

– розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Братів Мамонів підозрюють в умисному вбивстві, тобто це співпраця з ворогом і передача інформації з метою завдання ракетного удару. У випадку доведення їхньої вини їм загрожує довічне позбавлення волі.

Для жителів села Гроза та їхніх близьких 5 жовтня назавжди залишиться найважчим днем у житті. На молебні була присутня одна з жінок, яка вижила під час удару. Втім їй досі важко згадувати те. що відбулося.

24 Канал висловлює щирі співчуття та слова підтримки всім, хто втратив рідних у цій страшній трагедії. Вічна їм пам'ять!