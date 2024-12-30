Знищення штабу окупантів: Братчук сказав, які наслідки це матиме для росіян

Завдяки операції ГУР та ОСУВ "Таврія" на тимчасово окупованій території Запорізької області вдалося знищити російський штаб. По ворожому об'єкту було завдано ракетного удару.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в розмові з 24 Каналом розповів, що за останні декілька днів це вже не перший подібний випадок, коли за допомогою українських спеціальних структур, зокрема ГУР та СБУ, а також представників ЗСУ вдається здійснити комплекс заходів від планування операції до завдання удару.

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Як цей удар вплине на окупантів

В таких операціях, зі слів Братчука, чітко простежується стратегія України. Вона націлена на знищення управлінської спроможності російської армії.

Мовиться про втрату офіцерських кадрів. Наскільки мені відомо, там є кілька "200-х", є багато поранених. Це впливає на управління військами, вони стають "сліпими" на полі бою,

– озвучив Братчук.

Це, зі слів речника УДА "Південь", створює деморалізацію в російських підрозділах, коли солдати на фронті не знають, що робити. В такому розгубленому стані вони стають здобиччю для українських Сил оборони.

Зазначимо, що внаслідок операції, яку здійснили аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія", було ліквідовано 6 російських окупантів, ще 3 зазнали важких поранень.