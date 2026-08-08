Удар по продуктових складах "Фори": мережа попереджає про можливий дефіцит товарів

Ворожі обстріли цивільної інфраструктури завдали чергового удару по українському ритейлу та постачанню харчових продуктів. Масштабні руйнування складських приміщень можуть спричинити тимчасовий дефіцит товарів першої потреби на полицях магазинів.

Як повідомила мережа супермаркетів "Фора", ворог завдав удару по її продуктових складах.

Унаслідок атаки було знищено значну кількість продукції, тому ситуація залишається складною та можливі перебої з постачанням.

У компанії попереджають, що через втрату складських запасів покупці можуть зіштовхнутися з тимчасовим дефіцитом низки товарів.

Пусті полиці у магазині "Фора" / Фото з соцмереж

Наразі ритейлер вживає всіх можливих заходів для стабілізації логістики та якнайшвидшого відновлення нормального постачання в магазини.

Наша команда зараз робить усе можливе, щоб перебудувати постачання та щодня доставляти до магазинів найнеобхідніше. Дякуємо вам за розуміння та за те, що залишаєтеся з нами,

– зазначили у компанії.

Як вже повідомлялося, ворог останнім часом системно цілить у логістичну інфраструктуру українського бізнесу.

Нагадаємо, раніше ворожий дрон повністю знищив склад корпорації "Біосфера" у Дніпрі, внаслідок чого згоріли тонни продукції.

Також під час масованих атак руйнувань зазнали й інші великі логістичні комплекси та мережі, зокрема розподільчі центри "Сільпо" та склад маркетплейса Rozetka.

Масований удар по "Епіцентру": що відомо?

Уночі 5 серпня Росія завдала масованого удару по інфраструктурі "Епіцентру". Масштабні руйнування змушують бізнес іти на різні кроки заради збереження своєї діяльності.

Внаслідок атаки було повністю знищено логістичний центр у Києві на вулиці Віскозній, а також два великі складські комплекси. Суттєвих втрат зазнав і завод Epicentr Ceramic Corporation, де російська ракета влучила просто у виробничий майданчик.

Під час атаки загинув працівник, ще троє людей отримали поранення та перебувають у лікарні.

Крім виробничих потужностей, вогонь знищив і парковку біля комплексу, де згоріли 20 приватних автівок співробітників.