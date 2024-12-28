Ракети могли вдарити по складу із "Шахедами": показуємо на карті, де це сталося

26 грудня Сили оборони завдали потужних ударів по Орловській області. Внаслідок атаки був знищений склад зі зберігання та ремонту "Шахедів".

У Генштабі кажуть, що військовий об'єкт не врятував навіть захист із низки бетонних споруд, передає 24 Канал.

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Де розташовувався склад "Шахедів", куди навідалася "бавовна"

РосЗМІ тим часом пишуть, що про те, що склад із дронами-камікадзе був атакований британськими ракетами Storm Shadow. У Повітряних силах ЗСУ наразі не коментували, чим саме було уражено об'єкт.

Втім, за даними медіа, Україна використала щонайменше 3 далекобійні ракети. Відомо про двох загиблих і 7 поранених окупантів.

Атака трапилася близько 15:40 між селом Цимбулово і селом Руднєво Болхівського району.

Де в Росії Україна вдарила Storm Shadow: дивіться на карті

Довідка: Росія наростила виробництво "Шахедів". Секретний завод в Алабузі виготовив майже 6000 тисяч таких дронів.

До слова, у ГУР назвали причину сильних вибухів у Московській області вночі 27 грудня.