Удар ATACMS по російських загарбниках у Луганській області: у ЗМІ назвали результати атаки

3 травня 2024, 09:52
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Внаслідок атаки ATACMS по окупантах на полігоні в Луганській області понад 100 російських військових було ліквідовано. Також велика кількість загарбників отримала поранення.

Про це розповіли у виданні Newsweek.

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Результати атаки

На кадрах відбито український удар ATACMS, при цьому чотири ракети ATACMS, включно з одним боєприпасом, що не розірвався, потрапили по російському полігону в Можняківці Луганської області. Судячи з кадрів, втрати будуть "значними",
– повідомило джерело видання.

Крім цього, OSINT-аналітики також заявили, що принаймні один ATACMS вразив групу з більш ніж 100 російських солдатів, завдавши ударів сотнями бомб M74 APAM. Про це вони зазначили в обліковому записі, опублікувавши фотографію групи солдатів, які зібралися в районі перед ударами.

Деталі атаки: про що говорили раніше

  • У мережі 1 травня з'явилися кадри ймовірного ураження балістичними ракетами ATACMS по скупченню окупантів. Повідомлялося, що це сталося поблизу населеного пункту Рогове, що на Луганщині.
  • На кадрах, які тоді зняв розвідувальний безпілотник, видно велике скупчення особового складу ворога та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною.

Автор: Ірина Марціяш