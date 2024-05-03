Удар ATACMS по російських загарбниках у Луганській області: у ЗМІ назвали результати атаки

Внаслідок атаки ATACMS по окупантах на полігоні в Луганській області понад 100 російських військових було ліквідовано. Також велика кількість загарбників отримала поранення.

Про це розповіли у виданні Newsweek.

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Результати атаки

На кадрах відбито український удар ATACMS, при цьому чотири ракети ATACMS, включно з одним боєприпасом, що не розірвався, потрапили по російському полігону в Можняківці Луганської області. Судячи з кадрів, втрати будуть "значними",

– повідомило джерело видання.

Крім цього, OSINT-аналітики також заявили, що принаймні один ATACMS вразив групу з більш ніж 100 російських солдатів, завдавши ударів сотнями бомб M74 APAM. Про це вони зазначили в обліковому записі, опублікувавши фотографію групи солдатів, які зібралися в районі перед ударами.

Деталі атаки: про що говорили раніше