Приліт по Слов'янському НПЗ в Краснодарському краю: на підприємстві підтвердили ушкодження

В ніч проти 19 травня у Краснодарському краї було гучно. Зазначалося, що у Слов'янську-на-Кубані "впали" безпілотники на території НПЗ.

На підприємстві дали коментар щодо ситуації. Там заявили про фіксування пошкоджень після атаки безпілотників.

Дивіться також Захід і надалі "не вітатиме" удари по російських НПЗ: що саме йому не до вподоби

Що заявили на підприємстві

Про те, що зафіксовано пошкодження після атаки дронів розповіли в російських медіа з посиланням на компанію.

На Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї зафіксовано пошкодження після атаки БпЛА, збитки встановлюються,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї Росії призупинив свою роботу після атаки безпілотників.

Про це писали росЗМІ з посиланням на керівництво компаній "Слов'янськ ЕКО". Зокрема, у компанії заявили, що дрони, які атакували Слов'янський НПЗ, несли заряди з елементами ураження у вигляді сталевих кульок.

Голова Слов'янського району, де розташований уражений НПЗ, заявив, що на території заводу "впали" 6 безпілотників. Після "падіння" пролунали два вибухи.

Гучно було і в Ленінградській області: що відомо