Вранці дрон, ймовірно, атакував казарму спецназу Кадирова у Грозному

Вранці у Грозному пролунав потужний вибух. Міг бути приліт по спецназу Кадирова.

Уночі безпілотники атакували авіабазу у Рязані, а також порт у Новоросійську. Російські пабліки повідомляють, що "бавовна" докотилася до самого Грозного, столиці Чечні, передає 24 Канал.

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Безпілотник вдарив по спецназу Кадирова

Як зазначають джерела, близько 5-ої ранку у Грозному стався вибух. Припускають, що причиною тому могла бути спроба атаки безпілотника на один з об'єктів на території полку ППСН імені Ахмата Кадирова.

Довідка: Полк поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова – полк поліції Міністерства внутрішніх справ Росії по Чеченській республіці, який брав участь, зокрема, у бойових діях в Україні.

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Крім того, повідомляється, що у місцевому аеропорту був введений план "Ковьор", в результаті чого затриманий один рейс на Москву.

До слова, дрони могли вдарити й по заводу мікроелектроніки у Брянську.