20 листопада російська крилата ракета Х-101 влучила по залізничній станції Скнилів у Львові. Боєприпас розірвався буквально за лічені метри від автомобілів, які саме рухалися дорогою.

Як повідомляє британський телеканал Channel 4 News, момент ворожої атаки потрапив на відеореєстратор.

Що відомо про атаку на станцію Скнилів?

На оприлюдненому журналістами відео видно жвавий рух транспорту дорогою, що проходить поруч із залізничним вузлом.

Ракета влучила зовсім близько до проїжджої частини, а вибухом накрило уламками та полум'ям ділянку, де рухалися цивільні автомобілі.

Момент удару ракети Х-101 по залізничній станції Скнилів у Львові: дивіться відео

Нагадаємо, 20 листопада Росія здійснила масовану атаку на Україну. Під ударами ворога опинився Львів. Окупанти поцілили у квитковий термінал на залізничній станції Скнилів. Внаслідок цього загинули дві людини – чоловіки віком 59 і 82 роки.

Окрім цього, у Львові та області внаслідок російської агресії травмовано десятеро осіб.

У Стрийському районі внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Через наслідки ударів по енергосистемі на Львівщині запроваджували аварійні та погодинні графіки відключень електроенергії.