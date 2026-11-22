Увечері 22 листопада з'явилася інформація, що у порту лівійського міста Бенгазі горить ще одне судно. Попередньо, його атакували морські дрони.

У мережі з'явилися кадри корабля, з якого валить дим, а також відео, на яких можна помітити безекіпажні катери.

Що за судно атакували біля берегів Лівії?

За даними моніторингових каналів, під удар потрапило судно тіньового флоту Росії.

Чергове російське судно біля берегів Лівії зазнало атаки / Фото з мережі

Морські дрони, які атакували російське судно / Фото з мережі

Російські ЗМІ з посиланням на підконтрольних головнокомандувачу Лівійської національної армії Халіфи Хафтара військових заявляють, що "відбили" другу атаку українських безекіпажних катерів на російські судна.

За даними лівійських ЗМІ, внаслідок нової атаки на судно в порту Бенгазі є постраждалі.

Біля берегів Лівії горить ще одне судно: дивіться відео

Заявлено як атака морських дронів на судно біля Лівії: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч проти 22 листопада на військово-морській базі в лівійському Бенгазі стався вибух на російському корветі "Меркурій".

За попередніми даними, корабель атакували українські морські безпілотники. Корвет зазнав серйозних пошкоджень, на борту спалахнула пожежа. Однак невідомо, чи він затонув, чи повністю вигорів.

Відомо, що "Меркурій" прибув до Бенгазі для дозаправлення та поповнення запасів у межах угоди про співпрацю Росії з адміністрацією східної Лівії.