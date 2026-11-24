Зеленський підтвердив, що Україна здійснила атаку дронів на російське вантажне судно Sparta II у Фінській затоці. Президент назвав судно законною ціллю через перевезення зброї та заявив про правомірність дій військових.

Як повідомляє видання Bloomberg після інтерв'ю з главою держави в Києві, борт прямував до Калінінграда. Судно зазнало удару в російських територіальних водах, після чого загорілося та здрейфувало у фінські води, звідки його пізніше відбуксирували.

Що Зеленський сказав про атаку

Ми все зробили правильно. Кожне судно під російським прапором, усе, що перевозить зброю або будь-який підсанкційний вантаж, який може нести казна-що, є для нас законною ціллю в російських територіальних або нейтральних водах,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави визнав, що суботній удар міг викликати занепокоєння у деяких західних союзників, адже через Балтійське море проходить приблизно 15% світових вантажних перевезень. Деякі європейські партнери висловлюють хвилювання щодо будь-яких військових інцидентів у цій акваторії.

Через таку реакцію Володимир Зеленський доручив міністрам і військовому командуванню тісніше комунікувати з партнерами, щоб надавати вичерпні деталі та уникати несподіванок. Тим часом у Кремлі заявили, що цей удар посилив напруженість у регіоні Балтійського моря.

Розширення ударів по російському флоту

Україна планомірно масштабує кампанію ударів по російському судноплавству, прагнучи підірвати фінансову спроможність Москви вести війну завдяки доходам від продажу нафти.

Раніше основні операції були зосереджені в Чорному морі, проте географія уражень суттєво розширюється.

Зокрема, Україна також взяла на себе відповідальність за потоплення російського військового корвета "Меркурій" та ще одного підсанкційного судна біля берегів Лівії. Атаку на корабель у військово-морській базі Бенгазі здійснили за допомогою семи морських дронів українського виробництва, що засвідчило спроможність завдавати ударів по військових активах Москви за тисячі кілометрів від лінії фронту.