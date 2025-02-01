Під завалами майже 100 людей: де розташована школа-інтернат у Суджі, яку атакувала Росія

Увечері 1 лютого країна-агресорка завдала авіаційного удару по населеному пункту на Курщині. Ворог скинув бомбу на школу-інтернат у Суджі.

У Генштабі уточнили, що окупанти цілеспрямовано атакували будівлю, добре знаючи, що в ній перебувають цивільні. Під завалами могли опинитися близько 95 людей. Це – місцеві жителі – діти, жінки, літні люди, які готувалися до евакуації, передає 24 Канал.

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Зазначимо, що Суджа з серпня 2024 року перебуває під контролем Сил оборони. Там було створено військову комендатуру задля забезпечення взаємодії різних родів військ, які беруть учать в операції на Курщині, та постачання необхідних продуктів і речей цивільному населенню.

Населений пункт розташований приблизно за 9 кілометрів від кордону з Сумською областю, і за 45 кілометрів від самих Сум.

Місто стоїть на берегах річок Суджа та Олешня, за 105 кілометрів від Курська.

Де розташована школа-інтернат у Суджі: дивіться на карті

Нагадаємо, що окупанти не вперше завдають удару по школі-інтернату. Вперше по ньому прилетіли авіабомби 11 січня. Тоді загинула жінка.