Міноборони Росії звинуватило Україну в ударі по Суджі: Повітряні сили відповіли доказами

Увечері 1 лютого Росія завдала авіаційного удару по школі-інтернат у Суджі. Внаслідок атаки є жертви. Численні російські пабліки почали звинувачувати Україну у загибелі цивільних. Тоді Повітряні сили надали докази винуватості саме окупаційної армії.

Щонайменше чотири людини загинули внаслідок удару по школі-інтернату у Суджі. Міноборони Росії звинуватило Україну. Оборонне відомство агресора заявило, що нібито ЗСУ вдарили ракетою по цивільній будівлі. "Пуск ракет противника із Сумської області було зафіксовано російськими засобами протиповітряної оборони", – збрехали окупанти, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Що кажуть у Повітряних силах

Аби ворог не зумів перекласти черговий власний злочин проти свого ж народу на плечі України, Повітряні сили навели докази винуватості саме російської армії в ударі по Суджі.

Там наголосили, що "бити бомбами по мирному населенню – фірмовий почерк російських злочинців". Є беззаперечні докази та результати об’єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією.

"До вашої уваги скріншоти із системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби", – йдеться у заяві Повітряних сил.

Доказ, що по школі-інтернату у Суджі прилетів саме російський КАБ / Фото Повітряні сили

Нагадаємо, що близько 18:00 Росія скинула КАБ по місцю тимчасового проживання цивільного населення – триповерховому будинку колишнього інтернату. У ньому перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення і, був розташований пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими.

Внаслідок удару зруйнована центральна частина будинку. Станом на 21:00 виявлено 4 загиблих, 4 важких поранених.