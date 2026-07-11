Ворог скинув 3 авіабомби на Суми: відомо про кількох загиблих, серед них – дитина

Вдень росіяни завдали авіаудару по Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу є жертви.

Після другої години дня для Сумщини оголосили загрозу КАБів.

Які наслідки атаки на Суми?

О 14:32 у Сумах пролунали вибухи. Виявилося, що ворог завдав ударів трьома КАБами по цивільній інфраструктурі у Зарічному районі Сум.

Станом на 15:08 підтверджено загибель 4 людей унаслідок російської атаки. Серед них – чоловік, який перебував на зупинці, водій маршрутки, а також дівчинка.

За словами глави ОВА Олега Григорова, ще сімох постраждалих вже доправили до лікарень. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що вдень росіяни також атакували об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові. Унаслідок цього поранення отримав співробітник об'єкта. Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено вікна у трьох приватних житлових будинках.

Під ударами окупантів опинилася і Одеса. Там ворог ракетою атакував об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей загинули. Ще одна людина постраждала: 24-річний чоловік отримав осколкове поранення.

Також окупанти влучили FPV-дроном у паливороздавальну колонку в Шевченківському районі Харкова. Постраждала 14-річна дівчинка. Дитина зазнала вибухових поранень, травми голови.