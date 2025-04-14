Через удар по Сумах постраждали 14 поліціянтів, є загиблі працівники інших служб, – Клименко

Уранці 13 квітня російська армія атакувала Суми. Серед загиблих і поранених є співробітники служб, що ліквідовували наслідки ракетного удару.

Про це в понеділок, 14 квітня, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Посадовця цитує hromadske, передає 24 Канал.

Дивіться також Смертельний удар балістикою по цивільних у центрі Сум: усе, що відомо про злочин Росії

Що відомо про постраждалих службовців

Зокрема, йдеться про службовців, які перебували біля епіцентру вибуху, а також тих, хто негайно прибув ліквідовувати наслідки російської атаки.

Я не хотів би говорити за інші служби, але, на жаль, ми маємо втрати – це загиблі та поранені,

– заявив Клименко.

Зверніть увагу! За даними МВС, у Сумах постраждало 14 поліціянтів, загиблих серед них немає.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що серед рятувальників обійшлося без поранених і жертв.

Міністр розповів, що всі служби спрацювали дуже швидко – поліція, ДСНС, медики, деякі додаткові підрозділи та волонтери. На місці удару одразу розгорнули штаб.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про загибель унаслідок атаки полковника Юрія Юли, колишнього заступника комбрига 26-ї артилерійської бригади, а також військовослужбовця Володимира Жеребцова.