Стіни немає: у Сумах перевіряють, чи є люди під завалами та зниклі безвісти

Жорстокий удар по Сумах у Вербну неділю обурив українців і шокував світ. Рятувальники розповіли, що відбувається на місці обстрілів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ДСНС Сумщини в ефірі телемарафону.

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Що відбувається на місці обстрілів у Сумах 13 квітня

Зараз рятувальники працюють в одній із найбільш пошкоджених будівель – там немає стіни. І хоча не повідомляли про те, що хтось може бути там під завалами, перевірити все одно треба. Для цього залучають кінологічні розрахунки та техніку для проведення висотних робіт, щоб демонтувати аварійні конструкції. Опісля ДСНС працюватимуть вручну.

Також з місця обстрілу забрали уражений тролейбус, де було найбільше мирних людей. Одночасно горіло 10 цивільних авто, людей деблокували гідравлічними ножицями. Пошкоджено понад 20 будівель.

Речник ДСНС Сумщини каже, що всі об'єднані, допомагають волонтери. Також приїхали колеги з Ромнів. Та, на жаль, рятувальники змушені йти в укриття кожні 10 – 15 хвилин через загрозу повторного удару. До цього закликають і цивільних.

На 15:35 відомо про 99 постраждалих, з них 11 дітей. 32 людини загинули, з них двоє дітей.