"Я взагалі по життю боєць": історія постраждалої внаслідок удару по Сумах Наталії Нартаєвої

Уранці неділі, 13 квітня, Росія балістикою атакувала Суми. Серед поранених – Наталія Нартаєва, яка була в машині неподалік епіцентру вибуху.

Жінка втратила руку, зараз вона перебуває в лікарні. Її історію розповіли журналісти Суспільного, передає 24 Канал.

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Що відомо про постраждалу

Знайомий привіз мешканку села Нижня Сироватка в Суми, аби жінці зняли шви після операції на нозі. Після процедури вони зупинилися неподалік філармонії, водій відійшов у справах.

Наталія зосталася чекати в машині, коли через 10 хвилин пролунав вибух, а через 5 – 7 хвилин іще один.

Мені одірвало руку зразу. Хлопці підбігли, стали витягувать мене з машини, шину, турнікет накладать. Я бачила, людочки лежали мертві,

– згадує жінка.

За словами ортопеда-травматолога Костянтина Пальощенка, у постраждалої була травматична неповна ампутація лівої верхньої кінцівки на рівні плечового суглоба з масивним дефектом м’яких тканин і кісток.

Вона потребує подальшого оперативного лікування й перебуває у стані середньої тяжкості.

Наталія живе сама, її донька з онуками – за кордоном. Однак у жінки є подружки, які навідують і допомагають. Зокрема, годують 4 собак і 2 котів, що залишилися вдома.

На городі я вже не буду в цьому році, будуть гроші, буде здоров’я – все купимо. І дівчата в мене є такі, що треба – і посадять, і викопають, якщо що, городи. Я взагалі по життю боєць і оптимістка. Те, що є, те вже є, все, не повернуть. Треба пертися вперед тепер, видужувать,

– каже поранена.

До слова, унаслідок російської атаки постраждало щонайменше 117 осіб, серед них – 15 дітей. Наразі до лікарень госпіталізовано близько 40 людей, а стан 11 потерпілих медики оцінюють як важкий.