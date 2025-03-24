Удар по Сумах: чому постраждало так багато дітей, і в якому вони стані

Вдень ворог завдав удару ракетою по Сумах. Внаслідок атаки поранення отримали 88 людей, з них – 17 дітей.

За словами очільника Сумської ОВА Володимира Артюха, 14 дітей і 13 дорослих госпіталізовані, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Чому постраждало так багато дітей

Посадовець розповів, що один хлопчик перебуває у середньому стані, решта – під наглядом лікарів. Артюх уточнив, що постраждали діти, які перебували безпосередньо на місцевості у густонаселеному мікрорайоні, по якому вдарив ворог.

Дві школи теж потрапили у зону дії цього удару. Очільник ОВА особисто спостерігав, як рятувальники деблокували школярів, що сховалися у захисних спорудах. Потім їх вивезли у безпечні місця. Серед дітей, які перебували в шкільних укриття, поранених немає. Чиновник уточнив, що в одній зі шкіл на момент атаки було 33 дитини, а в другій – 23.

Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені, усі пожежі ліквідовані.

До слова, російська пропаганда поширює брехню, нібито окупаційна армія у понеділок, 24 березня, завдала ракетного удару по місцю дислокації ЗСУ у Сумах.