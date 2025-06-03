Росія вперше вдарила касетними боєприпасами з артилерії по центру Сум, – BBC

Уранці вівторка, 3 червня, Росія атакувала центральну частину Сум. Для удару ворог використав реактивну систему залпового вогню дальньої дії.

Окупанти вперше застосували касетні боєприпаси з артилерії по місту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ВВС.

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Що відомо про атаку

Росіяни атакували центральну частину міста приблизно о 9:20. За даними ОВА, було 5 влучань. Моніторингові канали припускають – обстріл здійснили ракетною системою залпового вогню "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною.

Станом на 12:25 відомо про 25 постраждалих і 3 жертв.

На місці події працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація щодо масштабів руйнувань і кількості потерпілих уточнюється,

– повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, на трагедію відреагував Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих і назвав це "абсолютно свідомим ударом по цивільних". Окрім того, український президент розповів про щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався та пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі.