Росія вперше вдарила касетними боєприпасами з артилерії по центру Сум, – BBC
- 3 червня Росія вперше вдарила по Сумах касетними боєприпасами з артилерії; зафіксовано 5 влучань.
- Унаслідок атаки постраждало 25 людей, відомо про 3 загиблих; екстрені служби працюють на місці події.
Уранці вівторка, 3 червня, Росія атакувала центральну частину Сум. Для удару ворог використав реактивну систему залпового вогню дальньої дії.
Окупанти вперше застосували касетні боєприпаси з артилерії по місту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ВВС.
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Що відомо про атаку
Росіяни атакували центральну частину міста приблизно о 9:20. За даними ОВА, було 5 влучань. Моніторингові канали припускають – обстріл здійснили ракетною системою залпового вогню "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною.
Станом на 12:25 відомо про 25 постраждалих і 3 жертв.
На місці події працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація щодо масштабів руйнувань і кількості потерпілих уточнюється,
– повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
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До слова, на трагедію відреагував Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих і назвав це "абсолютно свідомим ударом по цивільних". Окрім того, український президент розповів про щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався та пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі.