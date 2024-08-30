Нічний авіаналіт на Суми: величезну пожежу у місті гасили понад 12 годин

Вранці ворог завдав авіаційного удару по підприємству у Сумах. Загинули люди, спалахнула потужна пожежа.

На тлі обстрілу влада закликала жителів міста залишатися у приміщеннях та зачинити вікна. У небі над Сумами спостерігався чорний дим.

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Пожежу загасили

Надвечір, о 19:30 стало відомо, що у Сумах ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожим авіаційним ударом.

Ліквідація пожежі, площею більше, ніж 2000 квадратних метрів, тривала понад 12 годин.

Всього на місці події працювало 80 людей особового складу та 22 одиниці пожежної, аварійно-рятувальної та іншої техніки, зокрема для проведення висотних робіт, підвозу води.

Проводиться розбір завалів, аби унеможливити ризики виникнення повторних займань.

Зазначимо, що внаслідок удару 2 людини загинули, ще 13 травмовані.

Наслідки удару по підприємству у Сумах / Фото ДСНС

Нагадаємо, що підприємство у Сумах, яке було атаковане російськими військами, забезпечувало роботою 680 мешканців міста, виготовляючи пакування для харчової промисловості.