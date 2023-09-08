Діставали з під-завалів зруйнованого будинку: з'явилось відео порятунку постраждалих у Сумах

8 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Сумах. У мережі вже оприлюднили відео порятунку постраждалих людей.

Відомо, що внаслідок ракетного обстрілу постраждали дві людини. У момент атаки вони перебували у своєму будинку.

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Момент порятунку людей у Сумах потрапив на відео

Рятувальники оприлюднили кадри, на яких можна побачити порятунок людей, які постраждали від ракетного удару по Сумах. Їх будинок вщент зруйнований.

Порятунок постраждалих від удару Росії: дивіться відео

Зазначимо, що внаслідок атаки зруйновано двоповерховий житловий будинок пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.

Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 року народження) та жінку (1958 року народження).

Згодом стало відомо, що внаслідок ранкового обстрілу приватного сектору у Сумах кількість постраждалих зросла до трьох людей, повідомили в ДСНС. Наразі рятувальні роботи тривають.

У МВС України підтвердили, що у Сумах близько 05:30 ранку окупанти завдали ракетного удару по місту. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів. Пошкоджено щонайменше 8 транспортних засобів та 20 домоволодінь, один з житлових будинків зруйновано вщент. На місці події працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.



Росія вдарила по Сумах / фото поліції



Наслідки ворожого обстрілу у Сумах / фото поліції

Що каже місцева влада

До речі, очільник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що ворог вдарив крилатою ракетою по цивільному мікрорайону. Там були знищені та зруйновані будинки. Попередньо, всього 25 житлових будинків були пошкоджені і один – зруйнований.

"Двох літніх людей з будинку, в який було влучання, врятували. Їх дістали з-під завалів, де була пожежа. Вони живі і їм надається допомога", – зазначив глава ОВА.

Артюх додав, що у місці, де сталося влучання, військових об'єктів немає.