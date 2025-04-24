Без матері залишилася 1,5-річна донька: у Києві попрощалися з жертвою російської атаки 24 квітня

На руїнах будинку у Святошинському районі Києва попрощалися з Анною Поліщук. Жінка загинула внаслідок російської атаки по столиці минулого тижня, 24 квітня.

У неї залишилася маленька донька. Про це в середу, 30 квітня, повідомили в "Радіо Свобода", передає 24 Канал.

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Що відомо про загиблу

Унаслідок російського обстрілу столиці 24 квітня загинули 12 людей. Згодом у лікарні помер ще один чоловік, ставши 13 жертвою.

Квартира Анни Поліщук була розташована на другому поверсі знищеного ворожою ракетою будинку. У загиблої залишались 1,5-річна донька та чоловік, який у 2022 році потрапив у російський полон, втративши зір на одне око.

Прощання з Анною Поліщук у Києві: дивіться відео

Друг сімʼї розповів, що зараз дівчинка живе у нього з дружиною. "Саша (чоловік загиблої – 24 Канал) залишився взагалі без житла. Хотілося б, щоб з боку держави звернули увагу. Він багато віддав для цієї держави", – зазначив він.

Нагадаємо, 28 квітня у столиці провели в останню путь інших жертв російської агресії – 17-річного Данила Худю та його батьків. У день трагедії друзі до останнього чекали на порятунок хлопця.