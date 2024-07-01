У "Новій пошті" назвали ім'я загиблого чоловіка від удару по терміналу в Харкові

Росіяни у неділю, 30 червня, вдарили КАБом по терміналу "Нової пошти" у Харкові. Внаслідок атаки загинув водій однієї із вантажівок.

У компанії розповіли, що загиблим від удару по сортувальному терміналу виявися Ігор Шрамко. Чоловік працював там приблизно 5 років.

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Росія вбила батька двох дітей

Раніше у "Новій пошті" розповіли, що загиблому було 38 років. Його тіло дуже обгоріло, а тому для ідентифікації мали провести тест ДНК. А вже у понеділок, 1 липня, у компанії назвали ім'я загиблого.

Там також додали, що в Ігоря Шрамка залишилися неповнолітні діти. "Нова пошта" пообіцяла підтримати його сім'ю.

"Учора в результаті удару КАБом по нашому сортувальному терміналу у Харкові, на жаль, ми втратили нашого колегу, водія вантажівки Ігоря Шрамка. Це невимовний біль… У нашого колеги залишилося двоє дітей. Вони до свого повноліття будуть отримувати від "Нової пошти" щомісячну матеріальну підтримку...", – написали у компанії.

Діти щомісяця отримуватимуть допомогу у розмірі 10 тисяч гривень, а згодом компанія надасть їм грант на майбутнє навчання у розмірі 12 500 доларів.

Додатково компанія візьме на себе всі витрати на поховання,

– додали у "Новій пошті".

Там також розповіли, що ще 6 працівників наразі перебувають в лікарні з травмами середньої тяжкості. Незначні травми також отримали двоє водіїв – вони лікуються вдома. Усі витрати на їхнє лікування та реабілітацію компанія також візьме на себе.

Нагадаємо, що удень 30 червня Росія влучила КАБом біля сортувального термінала "Нової пошти". У момент на місці були водії та працівники, які якраз розвантажували та завантажували автомобілі посилками. Від удару постраждали також перехожі люди, серед них – 8-місячне немовля.