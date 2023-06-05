Окупанти знову скинули на центр Торецька авіабомби: є потерпілі

5 червня 2023, 15:45
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Генпрокурора

Російські війська скинули авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Через ворожий обстріл постраждали 6 людей.

За попередніми даними, два удари по центру міста було завдано із використанням ФАБ-250. 

Дивіться також Одна поранена – вкрай важка: що відомо про стан постраждалих після удару по передмістю Дніпра

У результаті обстрілу двоє жінок і один чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх госпіталізовано. Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій,
– йдеться у повідомленні. 


Росіяни скинули по Торецьку авіабомбу / Фото Прокуратури 

В Донецькій ОВА уточнили дані щодо постраждалих – це двоє жінок 71 та 64 років і 45-річний чоловік. У них осколкові поранення.  

Також від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку. 


Росіяни двічі обстріляли місто / Фото Прокуратури 

Повідомляється, що Донецька облпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.


Внаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру / Фото Прокуратури

Торецьк під ворожими обстрілами

  • Торецьк ще до початку повномасштабне вторгнення Росії перебувало на лінії зіткнення. Бойовики так званої "ДНР" періодично завдавали ударів по околицях міста.
  • Обстріли після вторгнення посилились, але лінія фронту в районі Торецька практично не змінилася.
  • 2 червня загарбники завдали удару по Торецьку, через що виникли пожежі квартир у двох багатоповерхівках. Також загинула одна людина.
Автор: Анастасія Лукашевська