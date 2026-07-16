Треба готуватися, – військовий оглядач розповів про нову загрозу від російських атак

Російські війська почали обстрілювати трасу Дніпро – Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Загинув водій вантажівки. Україна тривалий період намагається вживати заходів з перекриття антидроновими сітками автодоріг на прифронтових територіях.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий оглядач Василь Пехньо. Однак, з його слів, дальність роботи ворожих БпЛА зростає, і, на його думку, не варто сподіватися, що тільки українські дрони завдаватимуть ударів по автошляхах, які використовують окупанти, а й вони діятимуть аналогічно.

Траси під прицілом дронів: одними сітками проблему не розв'язати

Ворог береться атакувати українські автошляхи й автозаправні станції. Як зауважив військовий оглядач, противник модернізує свої засоби ураження і Україні варто підготувати план протидії покращеним безпілотникам росіян.

Треба готуватися до того, що у них з'являться інтелектуальні системи машинного зору для автоматизованого наведення у дронах. Зараз росіяни намагаються це впровадити на "Шахедах" і "Молніях",

– озвучив Пехньо.

Він пояснив, що не все є змога захистити фізичним натягуванням антидронових сіток. За його переконанням, Україні потрібно розвивати систему "малої" ППО. Щодо цього все впирається в політичну тему з огляду на відставку міністра оборони Федорова, тому що саме він є певним чином лідером того процесу, який набрав обертів в Україні з початку 2026 року у вигляді "малої" протиповітряної оборони.

Це коли зенітними дронами збиваються безпілотники противника, зокрема "Шахеди". Цей складник зараз, як підкреслив військовий оглядач, дуже суттєво розвинувся.

Треба думати, як переносити АЗС на прифронтових територіях під землю. Мають відбутися інфраструктурні зміни. Найбільш ефективним буде не натягування сіток, а ешелонована ППО, передбачена по всій лінії боєзіткнення. Має бути кілька ешелонів, щоб мінімізувати пропускання повітряних загроз углиб країни,

– підсумував Пехньо.

По нові загрози та розвиток "малої" ППО: дивіться у відео