Росіяни вимагають продовження кривавого бенкету

Уявіть, що ви пішли до найближчого до вас торгового центру купити солоденького до чаю. Ви так часто робите, і дітлахів із собою прихопили...

Просто уявіть

Уявіть, що в цей час до торговельного центру прилетіла російська ракета і ви задихаєтеся від диму та живцем горите.

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Уявіть, що в країні, яка запустила ці ракети, громадяни вимагають продовження кривавого банкету. Як у мультику про лева Боніфація: "Діти кричали, плескали в долоні, і просили: ще, ще!".

Страшна реальність

Українцям навіть уявляти не треба. Це все трапилося 27 червня 2022 року в Кременчуці: 20 загиблих, 59 поранених, 40 зниклих безвісти після ракетного удару по "Амстору", що згорів до тла.

У мене навіть ненависті не лишилося. Просто хочу, щоб Збройні сили України знайшли та покарали кожного, хто причетний до масових убивств українців.

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