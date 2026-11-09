За 107 кілометрів від лінії фронту: Сили оборони уразили російський підрозділ "Рубікон"

Українські воїни 9 листопада завдали комплексного удару по базі підрозділу дронів "Рубікон" в окупованому Бердянську. Ворожий осередок перебував на відстані 107 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомили в Угрупованні військ "Південь".

Які подробиці ураження?

Операцію провели спільно кілька підрозділів. До атаки залучили батарею безпілотних комплексів Harpy Group, Службу зовнішньої розвідки, Центр спеціальних операцій А СБУ та 412-й окремий полк безпілотних систем.

Військові не назвали наслідків ураження, проте акцентували на важливості самої операції. Вона вкотре довела спроможність українських сил знаходити та знищувати військові об'єкти окупантів у глибокому тилу.

Подробиці виконання операції: дивіться відео

Чим відомий підрозділ "Рубікон"?

Формування "Рубікон" створили у 2024 році як Центр перспективних безпілотних технологій Міноборони країни-агресорки. Російські військові вважають його одним із найефективніших дронових з'єднань у своїх лавах.

Підрозділ спеціалізується на завданні ударів по українських логістичних маршрутах, засобах зв'язку, а також веде цілеспрямоване полювання на пілотів безпілотників Сил оборони.

У вересні Третій армійський корпус повідомляв, що під час операції "Вівальді" на Донеччині вдалося суттєво розбити цей підрозділ.

Українські захисники уразили пункти управління, склади з боєприпасами та ліквідували досвідчених російських операторів, через що командування Росії було змушене вивести "Рубікон" з Лимансько-Борівського напрямку.

Системні удари по логістиці та РЕБ противника

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Сили оборони продовжують нищити ворожі пункти керування БпЛА в тилу.

Також напередодні вдалося ліквідувати ворожу станцію глушіння Starlink поблизу Сартани на Донеччині та підірвати арсенали з боєприпасами у Запорізькій області.