Російська ракета розірвалася прямо в салоні побутової техніки у ТЦ, – мер Кременчука

Ракета, яку росіяни запустили по торгівельному центру в Кременчуці 27 червня, розірвалася у салоні побутової техніки. Там залишилася вирва від неї.

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Зараз на місці вибуху працюють правоохоронці.

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Проліт ракети зафіксований на відео

Віталій Малецький зазначив, що проліт ракети над Кременчуком та момент влучання у торгівельний центр зафіксований на відео. Його не оприлюднюють, але з кадрами працюють правоохоронці, які розслідують російський злочин.

Мер Кременчука наголосив, що російська ракета була націлена точно у торгівельний центр. Вкиди росіян про те, що ТЦ нібито не працював та інші вигадки Малецький назвав відвертою брехнею та спробою приховати свій військовий злочин.