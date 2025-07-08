В якому стані постраждалі внаслідок ударів по ТЦК Харкова й Запоріжжя
- Внаслідок ударів Росії по ТЦК у Запоріжжі постраждали 11 військовослужбовців, у Харкові – 4.
- У Сухопутних військах розповіли, в якому стані постраждалі.
Вранці 7 липня російські загарбники завдали ударів по ТЦК у Харкові та Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі серед військовослужбовців. У ЗСУ розповіли, в якому вони стані.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.
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Що відомо про постраждалих військовослужбовців ТЦК
Внаслідок російської атаки в Запорізькому ТЦК зазнали поранень 11 військовослужбовців, у Харківському – 4.
Усім надана необхідна медична допомога. У принципі, там без особливих проблем і загострень. З ними все добре,
– зазначив речник Сухопутних військ.
Також Віталій Саранцев наголосив, що окрім будівель ТЦК та СП, унаслідок ворожої атаки пошкоджена міська інфраструктура, і особистий транспорт, і об'єкти торгівлі.
"Тобто це вже така традиційна тактика ворога завдавати ударів не тільки по ТЦК, але і знищувати й пошкоджувати певні цивільні об'єкти", – констатував представник Сухопутних військ ЗСУ.