У Полтаві попрощалися зі службовицею ТЦК та СП, яка померла від поранень після російської атаки

У четвер, 3 липня, російський безпілотник поцілив у будівлю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Важкі травми отримала 51-річна працівниця, яка в суботу, 12 липня, померла в лікарні.

З Ларисою Заріцькою попрощалися в середу, 16 липня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне та Полтавський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про загиблу?

Лариса Заріцька народилася в Полтаві 30 березня 1974 року, закінчила полтавську загальноосвітню школу №5. У 1991 – 1995 роках працювала на заводі "Лтава", а у 2001 – 2005 роках на приватному підприємстві "Єст". У 2006 році закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В. Короленка.

З жовтня 2006 року по грудень 2012 року, а потім з травня 2015 року працювала в Полтавському обласному військовому комісаріаті (з 2020 року – Полтавський обласний ТЦК та СП). Допомагала військовим ветеранам оформляти допомоги, пенсійні виплати та пільги.

Вона якраз виходила, закривала двері, коли був приліт. Чуйна, порядна людина. Хороша подруга. Все, що можна сказати хороше про людину, це все стосується нашої Лариси,

– розповіла однокласниця загиблої Тетяна Ілляшенко.

Знайомі до останнього сподівалися, що постраждала одужає. У Лариси залишилися донька й мама.

Весела була, життєрадісна. Дуже прикро, що так сталося. Дуже сумуємо за нею… Вона була дуже гарною людиною,

– ділиться однокласниця Світлана Свириденко.