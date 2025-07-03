Удар по Полтаві: один із загиблих студент, другий – демобілізований військовий, – ЗМІ

Внаслідок сьогоднішньої атаки на будівлю Полтавського обласного ТЦК та СП загинули двоє цивільних. Вони були поруч з атакованою будівлею.

Один з них був студентом місцевого вишу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Полтавщину".

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Внаслідок удару по ТЦК у Полтаві загинули 2 людей

За інформацією власних джерел видання, внаслідок сьогоднішньої атаки на будівлю Полтавського обласного ТЦК та СП загинули двоє цивільних. Обидва випадково опинилися біля об'єкта під час удару: один був студентом місцевого університету, інший – колишній військовий, який демобілізувався із лав ЗСУ.

Кількість тим часом наближається до 30 осіб. Люди продовжують звертатися по допомогу до медиків. Серед постраждалих – військовослужбовці, мирні жителі та один правоохоронець. Шестеро поранених перебувають у важкому стані. Зафіксовано різні травми: осколкові ураження, переломи, ампутації пальців. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що станом на 13:40 рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки. Нині комунальні служби продовжують розчищення прилеглої території.

Місцевим мешканцям, чиї оселі постраждали, благодійники почали роздавати будматеріали.

Секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова уточнила, що пошкоджено 32 об’єкти нерухомості. Серед них – 14 багатоповерхівок, 9 приватних будинків, 2 освітні заклади, а також 6 магазинів і кіосків. Загалом вибуховою хвилею пошкоджено 6 покрівель і 158 вікон.